Συγχαρητήρια Μπάιντεν στον Ερντογάν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μετά την επανεκλογή του πρώτου στην γείτονα χώρα.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα της απόκτησης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ από την πλευρά του ο Μπάιντεν ζήτησε από την Άγκυρα να άρει τα εμπόδια που θέτει στην προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, «στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθήσουν τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ σε κάθε τομέα».

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.