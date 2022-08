Συρία: Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό αγοράς

Δεκατρείς άμαχοι σκοτώθηκαν από το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Συρία όπου αντιπαρατίθενται οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, με τους Τούρκους και τοπικούς συμμάχους τους.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ των οποίων τουλάχιστον πέντε παιδιά σε επίθεση με ρουκέτα σε μια αγορά στην πόλη Αλ Μπαμπ της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με υπηρεσίες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που εργάζονται σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Thus start the morning in Syria. A picture from today's massacre after the bombing of popular markets and residential neighborhoods by the areas controlled by the Russian-backed Syrian regime pic.twitter.com/c6BzXz62XS

Τα Λευκά Κράνη, ομάδα διάσωσης που εργάζεται σε τμήματα της Συρίας που τελούν ακόμη υπό τον έλεγχο ένοπλων οργανώσεων της αντιπολίτευσης, δήλωσαν πως τουλάχιστον άλλοι 28 τραυματίστηκαν.

Οι εμπόλεμες οργανώσεις στη σύγκρουση στη Συρία που ξέσπασε πριν από 11 χρόνια έχουν μετατρέψει τον βορρά σε ένα πάτσγουορκ ζωνών ελέγχου.

Η Αλ Μπαμπ περιλαμβάνεται στις περιοχές του Χαλεπίου που τελούν υπό τον έλεγχο ανταρτών υποστηριζόμενων από την Τουρκία, όμως άλλα τμήματα τελούν υπό τον έλεγχο των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, με επικεφαλής κουρδικές οργανώσεις που έχουν ξεκινήσει διάλογο με την εδρεύουσα στη Δαμασκό κυβέρνηση, ελέγχουν επίσης τμήματα στον βορρά και βορειοανατολικά.

Here is #Syria

Where you go out to buy bread and don't come back.

A picture from today's massacre after the bombing of popular market in Albab In the safe area in the countryside of Aleppo. pic.twitter.com/O6jueUSFOe