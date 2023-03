Σπάνιο ροζ διαμάντι θα δημοπρατηθεί στη Νέα Υόρκη

Ένα σπάνιο ροζ διαμάντι, του οποίου η αξία εκτιμάται σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στις 8 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το «αψεγάδιαστο» διαμάντι των 10,57 καρατίων προέρχεται από την Μποτσουάνα. «Εκτιμάται σε περίπου 3,3 εκατ. δολάρια ανά καράτι, δηλαδή περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια. Είναι η υψηλότερη εκτιμώμενη αξία ανά καράτι για οποιονδήποτε πολύτιμο λίθο στην αγορά», είπε ο επικεφαλής πωλήσεων κοσμημάτων του Sotheby’s Αλεξάντερ Έμπλεν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Στην παρουσίαση του οίκου Sotheby’s υπογραμμίζεται ότι το «Αιώνιο Ροζ» διαμάντι (όπως αποκαλείται) είναι «σπανιότερο από έναν πίνακα του Ρενέ Μαγκρίτ ή του Άντι Γουόρχολ» λόγω της καθαρότητάς του.

