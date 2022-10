Σρι Λάνκα: 44 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο, χθες Σάββατο, στη Σρι Λάνκα. Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α9 στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του λεωφορείου επιχειρούσε στροφή όταν σημειώθηκε το τροχαίο.

Στο λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Κιλινότσι με προορισμό την Τζάφνα, επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι.

Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο οδηγός του φορτηγού έχει τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται.

A private bus carrying demining personnel collided with a tipper vehicle on the A9 road, Muhamalai in Kilinochchi; 44 people, including the bus driver injured and admitted to Palai and Kilinochchi hospitals - Police Media Unit#SriLanka #LKA #SL pic.twitter.com/XfIQMZax1j