Στο τραπέζι ο Μπάιντεν με την ουκρανική αντιπροσωπεία

Συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία είχε το πρωί του Σαββάτου ο Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο έπειτα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Ντμίτρο Κουλέμπα και Ολεξέι Ρεζνίκοφ, αντίστοιχα.

Μετά την άφιξή του στην Πολωνία, ο Μπάιντεν επιδόθηκε σε μια σειρά συναντήσεων με τον Πολωνό ομόλογό του, Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στη χώρα, ενώ αναμένεται να συναντήσει και Ουκρανούς πρόσφυγες.

Κάποιοι λένε ότι το γεγονός ότι οι Ουκρανοί υπουργοί εγκαταλείπουν τη χώρα τους αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης τους στο πώς εξελίσσεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε κοινά θέματα και για τη συνεργασία στην κατεύθυνση της πολιτικής και της άμυνας ανάμεσα στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ρεσνίκοφ στο Twitter..

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1