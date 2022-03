Τελεσίγραφο της Ρωσίας προς την Ουκρανία: «Έχετε λίγες ώρες να παραδώσετε τη Μαριούπολη»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έχει προθεσμία έως νωρίς αύριο το πρωί, της Δευτέρας 21 Μαρτίου να απαντήσει αν θα παραδώσει τη Μαριούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσία κάλεσε τις ουκρανικές δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα τους στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, όπου η Μόσχα δηλώνει ότι εκτυλίσσεται «τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή», στην ανατολική Ουκρανία.

«Καταθέστε τα όπλα σας», δήλωσε ο αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αμυντικής Διαχείρισης της Ρωσίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Μια τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Μιζίντσεφ. «Όλοι όσοι καταθέτουν τα όπλα τους έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη».

Ο αντιστράτηγος Μιζίντσεφ δήλωσε ότι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα ανοίξουν έξω από τη Μαριούπολη στις 10:00 ώρα Μόσχας (09:00 ώρα Ελλάδας) της 21ης Μαρτίου.

