Τη θλίψη της για τον θάνατο ενός «σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού» εξέφρασε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Τη θλίψη της για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σασόλι, εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο twitter, τονίζοντας ότι ήταν «ένας σπουδαίος Ευρωπαίος» και ένας «περήφανος Ιταλός».

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει:

«Λυπάμαι βαθιά για την τρομερή απώλεια ενός σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού.

Ο Ντάβιντ Σασόλι ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος.

Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Ντάβιντ!».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David!