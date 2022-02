Τουλάχιστον 14 νεκροί από τη θύελλα Γιούνις στη βορειοδυτική Ευρώπη

Η θύελλα Γιούνις, που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη, άφησε πίσω της τουλάχιστον 14 νεκρούς, σημαντικές υλικές ζημιές, καθώς επίσης και γενικευμένα μπλακ-άουτ σε πολλές περιοχές.

Η σφοδρή καταιγίδα πέρασε την Παρασκευή από τη νότια Βρετανία και συνέχισε στη βόρεια Γαλλία, τις χώρες της Μπενελούξ, τη Δανία και τη Γερμανία, όπου σχεδόν το ένα τρίτο των βόρειων επαρχιών τέθηκε σε συναγερμό.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), έχουν υποστεί ζημιές οι σιδηροτροχιές σε μήκος τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων, κυρίως λόγω της πτώσης δέντρων. Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η σιδηροδρομική σύνδεση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια τρένων και φεριμπότ ματαιώθηκαν σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, λόγω των θυελλωδών ανέμων που συνόδευαν τη Γιούνις, τη δεύτερη καταιγίδα που έπληξε την ίδια περιοχή, μόλις 48 ώρες μετά το πέρασμα της Ντάντλεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στην Πολωνία και τη Γερμανία.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η Γιούνις έχει προκαλέσεις 14 θανάτους: δύο στην Πολωνία και τη Γερμανία, τέσσερις στην Ολλανδία, τρεις στην Αγγλία, έναν στην Ιρλανδία και δύο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με την αστυνομία της Γάνδης, ένας 37χρονος άνδρας που τραυματίστηκε την Παρασκευή στο κεφάλι από ένα ηλιακό πάνελ, υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Πολλοί θάνατοι προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε αυτοκίνητα.

Στη Χάγη της Ολλανδίας, δεκάδες σπίτια εκκενώθηκαν καθώς υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει ένα καμπαναριό. Διακόπηκαν επίσης τα δρομολόγια των τρένων από το Άμστερνταμ για τις Βρυξέλλες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 226.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμούν ότι οι ζημιές ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια λίρες.

Millions of people had been urged to stay indoors on Friday as a result of the extreme weather sparking safety fears.





Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι στην Πολωνία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και στη χώρα αυτή διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων.

Φόβοι για πλημμύρες

Στην Αγγλία, στο νησί Ουάιτ, καταγράφηκε μια ριπή ανέμου που έφτανε σε ταχύτητα τα 196 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι πρωτοφανές για την περιοχή.

Στο Έσεξ, δυτικά του Λονδίνου, ένα δέντρο ηλικίας 400 ετών ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε ένα σπίτι. «Άκουσα ένα τρίξιμο, μετά έναν τεράστιο κρότο, όλο το σπίτι έτρεμε (…) Ήταν τρομακτικό», είπε στο Sky News ο Σβεν Γκουντ, 23 ετών, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

#StormEunice swept across the UK yesterday with a provisional record gust of 122mph measured on the #IsleofWight.



Here's the impact of one of the worst storms to hit the country in decades.





Στη βόρεια Γαλλία έχουν αναφερθεί περίπου 30 τραυματίες, κυρίως από τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν από πτώση δέντρων ή αντικειμένων. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε περίπου 37.000 σπίτια.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τα μεγάλα κύματα εγείρουν τον φόβο πλημμυρών, δεδομένου ότι σε πολλές περιοχές αναμένονται σφοδρές βροχοπτώσεις για σήμερα. Κύματα που κάποιες φορές ξεπερνούσαν τα εννέα μέτρα καταγράφηκαν στη Βρετάνη της Γαλλίας ενώ ο άνεμος έφτανε κατά τόπους τα 176 χιλιόμετρα την ώρα στο ακρωτήριο Γκρι-Νε.