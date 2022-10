Τουρκία: Αποφυλακίστηκε η Κούρδισσα πολιτικός Αϊσέλ Τουγκλούκ

Η 57χρονη Αϊσέλ Τουγκλούκ, Κούρδισσα πολιτικός που καταδικάστηκε το 2018 σε φυλάκιση 10 ετών για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και πάσχει από άνοια, αποφυλακίστηκε την Πέμπτη, αφού η τουρκική δικαιοσύνη αποδέχθηκε την ιατρική γνωμάτευση ότι η παραμονή της στη φυλακή θα συνιστούσε απειλή για τη ζωή της.

What Happened in Turkey?#AyselTuğluk’s been released just after #SebnemKorurFincancı,chair of @ttborgtr, was arrested. There are still many sick prisoners. Unless int’l human rights community takes tangible actions against #Turkey’s dire injustices,this brutality will continue. pic.twitter.com/Ol5oRgvE1v