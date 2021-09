Τρόμος σε ρωσικό πανεπιστήμιο

Από τα παράθυρα προσπαθούσαν να διαφύγουν φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου Περμ στην κεντρική Ρωσία, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα έξι τραυματίστηκαν.

Συγκεκριμένα, μόλις ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, το πανεπιστήμιο, ένα από τα αρχαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής των Ουραλίων, έστειλε μέσω των σελίδων του στα social media επείγουσα ενημέρωση καλώντας όσους βρίσκονταν εκεί να κλειδωθούν σε αίθουσες ή να απομακρυνθούν με όποιον τρόπο μπορούν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας, ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές λένε ότι είναι τραυματισμένος και ότι πρόκειται για 18χρονο φοιτητή του πανεπιστημίου, ο οποίος είχε αναρτήσει μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εξηγούσε τα κίνητρα της πράξης του.

