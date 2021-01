Βίαια επεισόδια έξω από το Κογκρέσο

Διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου και ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Κτήρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων των υποστηρικτών του Τραμπ. Οι οπαδοί του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ τελικά εισέβαλαν στον χώρο του Καπιτωλίου και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς.

Η συνεδρίαση στο Κογκρέσο διεκόπη μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπ, ενώ η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ άρχισαν να εξετάζουν σε κοινή συνεδρίαση την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα τους συναδέλφους του για τον κίνδυνο οποιασδήποτε άρνησης να πιστοποιηθεί η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει "θανάσιμο" κίνδυνο για τη δημοκρατία.

"Εάν αυτή η εκλογή ακυρωθεί βάσει απλών ισχυρισμών των ηττημένων, η δημοκρατία μας θα εισέλθει σε έναν θανάσιμο φαύλο κύκλο", είπε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου που ξεκίνησε με τις αντιρρήσεις δύο εκλεγμένων Ρεπουμπλικανών για τα αποτελέσματα στην Πολιτεία της Αριζόνα.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

«Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ την ήττα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, κάλεσε τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς «αδύναμους» και «αξιολύπητους».

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. «Θα σταματήσουμε την κλοπή», δήλωσε.

«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως», είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον. «Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

«Αδειάζει» τον Τραμπ ο Πενς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους "περιορισμούς" του Συντάγματος.

Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, ζήτησε από τον Μάικ Πενς, ο οποίος προεδρεύει αυτής της συνεδρίασης, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.