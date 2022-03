Βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας εννέα ορόφων στο Κίεβο, κατά τις 5 το πρωί της Δευτέρας, όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Η εφημερίδα Kyiv Independent αναφέρει ότι η πολυκατοικία καίγεται, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Όπως μετέδωσε η κρατική ουκρανική τηλεόραση, από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Σύμφωνα όμως με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, Αντόν Γκερασένκο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Nexta, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από το κτίριο 63 άτομα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων συνεχίζονται.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO