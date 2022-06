Βραζιλία: Ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν στην έρευνα για τον εντοπισμό των 2 εξαφανισμένων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του Βρετανού δημοσιογράφου Ντομ Φίλιπς και του Βραζιλιάνου ειδικού σε θέματα ιθαγενών Μπρούνο Περέιρα, που εξαφανίστηκαν πριν από μια εβδομάδα στην Αμαζονία «ανθρώπινα εντόσθια βρέθηκαν να επιπλέουν στον ποταμό», δήλωσε την Δευτέρα 13 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

«Οι έρευνες συνεχίζονται. Όλα μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι τους έκαναν κακό, ανθρώπινα εντόσθια βρέθηκαν να επιπλέουν στον ποταμό και μεταφέρθηκαν στη Bραζιλία για ταυτοποίηση του DNA», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο CBN.

«Δεδομένου του χρόνου που έχει περάσει, ήδη οκτώ ημέρες, θα είναι πολύ δύσκολο να τους βρούμε ζωντανούς. Προσεύχομαι στον Θεό να συμβεί αυτό, αλλά οι πληροφορίες που διαθέτουμε, μας κάνουν να φοβόμαστε το αντίθετο», πρόσθεσε.

Μέλη της οικογένειας του Ντομ Φίλιπς επιβεβαίωσαν το πρωί της Δευτέρας, ότι «βρέθηκαν δυο πτώματα», αλλά ότι η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι σε εξέλιξη, μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επί του παρόντος από την τοπική αστυνομία.

«Περιμένουμε την επιβεβαίωση της ομοσπονδιακής αστυνομίας για να μάθουμε, αν πρόκειται ή όχι για τον Ντομ και τον Μπρούνο. Συνεχίζουμε να αγωνιούμε και περιμένουμε», δήλωσε η Ντομινίκ Ντέιβις, η ανιψιά του Ντομ Φίλιπς.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία δήλωσε από την πλευρά της, ότι «οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι σοροί των Μπρούνο Περέιρα και Ντομ Φίλιπς φέρεται να βρέθηκαν είναι ανακριβείς» και ότι «βιολογικό υλικό» και προσωπικά είδη των δυο εξαφανισθέντων υποβάλλονται σε ανάλυση.

Την Κυριακή, οι αρχές είχαν αναφέρει, ότι ανακαλύφθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γαλότσες και μια κάρτα ασφάλισης υγείας που ανήκαν στον Ντομ Φίλιπς και τον Μπρούνο Περέιρα - μια καμπή στις επιχειρήσεις έρευνας που άρχισαν με βραδύ ρυθμό.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν για τελευταία φορά την Κυριακή 5 Ιουνίου κατά τη διάρκεια μιας εξερεύνησης στην περιοχή Γιαβαρί, κοντά στα σύνορα με το Περού και την Κολομβία. Ο συνεργάτης της βρετανικής εφημερίδας The Guardian σκόπευε να γράψει ένα βιβλίο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Αμαζονία.

Dom & Bruno are the latest losses in the decades-long struggle for basic rights for Indigenous and traditional communities in Amazonia. More from @tomphillipsin on scene: https://t.co/4AOFgh9P3V And @domphillips sadly must be added to @CPJAmericas's tally: https://t.co/ozN37JrZDB https://t.co/2WdlqFcLWs pic.twitter.com/DeXJmxzrRA