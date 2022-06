Μπολσονάρου: «Δεν χρειάζεται ο Αμαζόνιος» για να αναπτυχθεί η γεωργία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου ανέφερε στη Σύνοδο της Αμερικής σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου, που διεξάγεται στο Λος Άντζελες, ότι η χώρα του «δεν χρειάζεται τον Αμαζόνιο» για να αναπτύξει τη γεωργία της.

Ο Μπολσονάρου υποστήριξε, ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για να προστατεύσει το τροπικό δάσος και δεν χρειάζεται την περιοχή του Αμαζονίου για να επεκτείνει τον αγροτικό τομέα της Βραζιλίας, που μπορεί να εξασφαλίσει τρόφιμα για 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης, «φανταστική» τη συνάντηση που είχε χθες Πέμπτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο της συνόδου, λέγοντας ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ επέδειξε ειλικρινή βούληση να επιλύσει τα διεθνή προβλήματα.

Ο Μπολσονάρου είπε επίσης, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του συνεχίζουν «ακούραστα» τις έρευνες για τον εντοπισμό του Βρετανού δημοσιογράφου Ντομ Φίλιπς ο οποίος εξαφανίστηκε στον Αμαζόνιο την Κυριακή, μαζί με τον Βραζιλιάνο, ειδικό στις αυτόχθονες φυλές, Μπρούνο Περέιρα.

Για την εξαφάνιση των δύο ανδρών έχει συλληφθεί ως ύποπτος ένας ντόπιος ψαράς, ο Αμαρίλντο ντα Κόστα ή «Πελάδο», ο οποίος κατηγορείται για κατοχή παράνομων πυρομαχικών. Η δικαστής Τζασίντα Σίλβα ντος Σάντος διέταξε σήμερα να κρατηθεί για άλλες 30 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που συμμετέχουν στην έρευνα, οι αρχές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε λαθροθήρες και ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι είχαν συγκρουστεί με τον Περέιρα επειδή οργάνωνε τους ιθαγενείς και έκαναν περιπολίες για να σταματήσουν αυτήν την παράνομη πρακτική.

Οι δικηγόροι και οι συγγενείς του Κόστα λένε, ότι ψάρευε νόμιμα στον Αμαζόνιο και δεν είχε καμία ανάμιξη στην εξαφάνιση των δύο ανδρών.

