Βραζιλία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σαρώνουν την Πετρόπολις - Tουλάχιστον 18 νεκροί

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν κατολισθήσεις και πλημμύρες, που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, έπληξαν την τουριστική πόλη Πετρόπολις, σε ορεινό τομέα της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 18 θάνατοι εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών», ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα του Ρίο με ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι πάνω από 180 άνδρες του επιχειρούν επιτόπου, 68 χιλιόμετρα βόρεια της ομώνυμης πολιτειακής πρωτεύουσας Ρίο ντε Ζανέιρο.

Εκφράζοντας «θλίψη» για τις «απώλειες ζωών στην Πετρόπολις», ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Χοζέριου Μαρίνου υποσχέθηκε ότι «θα κάνουμε κάθε (δυνατή) προσπάθεια για τη διάσωση των θυμάτων».

Σε εικόνες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα ΜΜΕ βλέπει κανείς κατεστραμμένα σπίτια σε λόφους και αυτοκίνητα παρασυρμένα από χείμαρρους.

Η δημοτική αρχή στην Πετρόπολις κήρυξε «κατάσταση καταστροφής».

Πολλά καταστήματα πλημμύρισαν όταν ορμητικά νερά εισέβαλαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα σε λιγότερες από έξι ώρες, κατά τόπους σημειώθηκε βροχόπτωση 260 χιλιοστών, με άλλα λόγια ο όγκος του νερού ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που κανονικά καταγράφεται ολόκληρο τον Φεβρουάριο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία MetSul.

