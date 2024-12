Στη δίνη του πολέμου βρίσκεται το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, καθώς συνεχίζεται η προέλαση των ανταρτών προς τη Δαμασκό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη καταλήφθηκαν οι πόλεις Χαλέπι, Χάμα και Νταράα, ενώ βρίσκονται στα περίχωρα της στρατηγικής σημασίας πόλης Χομς.

Οι δυνάμεις των Σύρων ανταρτών κατέλαβαν και την πόλη Σαναμαΐν και προωθήθηκαν σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη νότια πύλη της Δαμασκού, ανακοίνωσε ένας εκ των διοικητών τους, ο Χασάν Άμπντουλ Γάνι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δύο πηγές των ανταρτών και έναν Σύρο αξιωματικό, οι αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και την πόλη Κουνέιτρα, στο συριακό Γκολάν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη αυτήν.

Αραβικές χώρες συμβούλεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ να εγκαταλείψει τη χώρα και να κυβερνήσει από την εξορία, ενώ συνάντηση για το θέμα θα έχουν σήμερα στο Κατάρ οι ΥΠΕΞ της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν.

Ο Σύρος ηγέτης φαίνεται πάντως να είναι σε μεγάλο βαθμό μόνος του. Η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμό της στην Ουκρανία και η Χεζμπολάχ, η οποία κάποια στιγμή έστειλε χιλιάδες μαχητές της για να υποστηρίξει τις δυνάμεις του Άσαντ, έχει αποδυναμωθεί από μια σύγκρουση με το Ισραήλ που διαρκεί ένα χρόνο. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, έχει δει τους πληρεξουσίους του σε όλη την περιοχή να υποβαθμίζονται από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Επιπλέον, τα συριακά στρατεύματα έχουν εξαντληθεί από 13 χρόνια πολέμου και οικονομικών κρίσεων, με ελάχιστη θέληση να πολεμήσουν.

