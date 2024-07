Ο Aμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια το Σάββατο, 13 Ιουλίου.

Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Ο Τραμπ, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο.

Διαβεβαίωσε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον αντίπαλό του.

Επανέλαβε πως κατά τις πληροφορίες που έχει, ο Τραμπ είναι καλά.

