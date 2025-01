Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε σημερινή του δήλωση ανέφερε ότι οι αρχές ερευνούν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της πολύνεκρης επίθεσης με φορτηγό στη Νέα Ορλεάνη που σκότωσε 15 ανθρώπους και της έκρηξης ενός φορτηγού Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο Τραμπ, στο Λας Βέγκας.

«Κοιτάμε το περιστατικό του Λας Βέγκας, και για το αν έχει σχέση με αυτό στη Νέα Ορλεάνης, αν και δεν υπάρχει για την ώρα κάτι που να τα συνδέει», εξήγησε ο Τζο Μπάιντεν. «Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τίποτα να αναφέρουμε προς αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε μιλώντας σε δημοσιογράφους

Κλείνοντας, υποσχέθηκε ότι οι έρευνες θα τελειώσουν γρήγορα ώστε να είναι βέβαιοι οι Αμερικανοί ότι δεν υπάρχουν άλλες απειλές. Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε τη δήλωση του χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη δημοσίευσε βίντεο πριν από αυτή που καταδεικνύει ότι οι πράξεις του εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος.

«Είμαστε δίπλα στα θύματα αυτή της αποτρόπαιης επίθεσης», τόνισε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάντεν σχετικά με τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης με τους 15 νεκρούς στη Νέα Ορλεάνη, εξηγώντας ότι πρόκειται για άτομο που είχε εκφράσει λίγες ώρες νωρίτερα την επιθυμία να σκοτώσει κόσμο όπως και ότι εμπνέεται από την ISIS.

Στη σύντομη παρέμβασή του το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) της Τετάρτης (1/1), μερικές ώρες μετά την επίθεση, ο Μπάιντεν είπε αρχικά ότι μιλά εξ ονόματος όλων των πολιτών, λέγοντας ότι «είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης».

«Το έθνος και εγώ στεκόμαστε δίπλα σας σε όσους πενθείτε», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ευχαρίστησε όσους σταματήσαν τον δράστη αλλά και όσους εργάζονται για να ερευνήσουν την τρομοκρατική επίθεση.

