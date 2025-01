Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή είναι μία «εκ θεμελίων μεταμορφωμένη περιοχή» χάρη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, η οποία ετέθη σε εφαρμογή.

«Έπειτα από τόσα δεινά, καταστροφές, απώλεια ανθρώπινων ζωών, τα όπλα σίγησαν στη Γάζα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν από τη Νότια Καρολίνα όπου περνά τις τελευταίες του ώρες ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Join me as I deliver remarks on the ceasefire and hostage deal between Israel and Hamas. https://t.co/YfxMcYhKTz

— President Biden (@POTUS) January 19, 2025