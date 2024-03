Νέο «μπαράζ» αποκαλυπτικών εμφανίσεων έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι, αυτήν την φορά στο Λος Άντζελες, δίπλα στον σύζυγό της Κάνιε Γουεστ.

Το μοντέλο, που συνηθίζει να επιλέγει σύνολα τα οποία…δεν αφήνουν τίποτα στην φαντασία επέλεξε ξανά looks που τράβηξαν τα βλέμματα.

Στην μια δημόσια εμφάνιση διάλεξε να φορέσει μια ολόσωμη διαφάνεια η οποία δεν έκρυβε κανένα σημείο του σώματος της με την ίδια να χρησιμοποιεί το κινητό της προκειμένου να καλύψει τη γενετήσια περιοχή.

Kanye West and Bianca Censori in LA pic.twitter.com/bxXuyM97vm

Kanye West’s wife Bianca Censori rocks completely see-through outfit for outing, date night in LA https://t.co/I37YktXab6 pic.twitter.com/3w2R6sAkpi

Έπειτα, για την επίσκεψη στο οικογενειακό εστιατόριο The Cheesecake Factory μαζί με τον ράπερ, επέλεξε ένα πράσινο κολάν το οποίο άφηνε ακάλυπτα τα μισά οπίσθιά της.

Here is the Leaked Video of YE and Bianca Censori in LA😭 https://t.co/kYnylXbdJ3 pic.twitter.com/cuoY1NcnHY

— Epic💫 (@Mutunga22534150) March 19, 2024