“Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ”, δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτηση του στο “Χ”.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας προειδοποιεί ότι “ο επικίνδυνος κύκλος των επιθέσεων και των αντιποίνων κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο” και προσθέτει ότι απαιτείται “άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλη την περιοχή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προσθέτει, τέλος, ότι “η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στην αποτροπή ενός περιφερειακού πολέμου”.

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.

The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2024