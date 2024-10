Τις μεγάλες του επιτυχίες ερμήνευσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) στη σκηνή της προεκλογικής της συγκέντρωσης της Κάμαλα Χάρις, αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές, στην Ατλάντα.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν τραγούδησε τα τραγούδια με νόημα «The Promised Land», «Land of Hope and Dreams» και «Dancing in the Dark». Στην συνέχεια εξήγησε στο πλήθος γιατί θα στηρίξει την Χάρις στις επερχόμενες εκλογές και αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «Αμερικανό τύραννο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, οι σκηνοθέτες Τάιλερ Πέρι και Σπάικ Λι και ο ηθοποιός Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

«Είμαι ο Μπρους Σπρίνγκστιν και είμαι εδώ για να υποστηρίξω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Ουόλς για πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και για να αντιταχθώ στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς. Και αυτό γιατί…», είπε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του ο διάσημος ροκ σταρ και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Θέλω έναν πρόεδρο που θα σέβεται το Σύνταγμα, που δεν απειλεί, αλλά θέλει να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τη μεγάλη Δημοκρατία μας, που πιστεύει στο κράτος δικαίου και στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, που θα αγωνιστεί για το δικαίωμα της γυναίκας στην επιλογή και που θέλει να δημιουργήσει μια οικονομία της μεσαίας τάξης που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες μας. Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές που έχει αυτές τις Αρχές: η Κάμαλα Χάρις».

Παρακολουθήστε τη σύντομη «ομιλία» του Σπρίνγκστιν, με ελληνικούς υπότιτλους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν σέβεται την έννοια του να είσαι Αμερικανός. «Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει υποψηφιότητα για να γίνει Αμερικανός τύραννος. Δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της ή τι σημαίνει να είσαι βαθιά Αμερικανός. Και γι’ αυτό, στις 5 Νοεμβρίου, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Ουόλς. Καλώ όλους εσάς που πιστεύετε στον αμερικανικό τρόπο ζωής να κάνετε το ίδιο».

Σύμφωνα με το Variety, o διάσημος καλλιτέχνης θα εμφανιστεί και δεύτερη φορά υπέρ της Χάρις, σε συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama).