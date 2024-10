Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι λέει ότι θα εκδωθούν σύντομα εντολές εκκένωσης σε πολίτες στο Λίβανο προκειμένου να αποστασιοποιηθούν από τοποθεσίες που σχετίζονται με τα οικονομικά που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, πριν πραγματοποιηθούν αεροπορικές επιδρομές.

«Σε λίγα λεπτά, θα εκδώσουμε προειδοποιήσεις έγκαιρης εκκένωσης στους κατοίκους του Λιβάνου στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές, για να απομακρυνθούν από τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ», λέει ο Χαγκάρι.

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:

In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/hjVAhdDwRz

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 20, 2024

