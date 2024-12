Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το Κιλαουέα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, εισήλθε χθες Δευτέρα εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εικόνες που αποκαλύφθηκαν από τις Αρχές εικονίζουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες αναβλύζει ή εκτοξεύεται λάβα.

Scientists are monitoring air quality after Hawaii’s Kilauea volcano erupted early Monday, sending plumes of smoke and lava into the sky.

The eruption was confined to the volcano’s summit caldera, in a remote area of Hawaii Volcanoes National Park. https://t.co/az4xfwk9zN pic.twitter.com/2t4XYU8lIt

— ABC News (@ABC) December 24, 2024

