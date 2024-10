Νέα επίθεση με drones εξαπέλυσε νωρίς το πρωί η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Οι σειρήνες ήχησαν σε Τελ Αβίβ και Χάιφα ενώ ένα drone διαπέρασε την ισραηλινή αεράμυνα και έπεσε σε κτίριο στην περιοχή Caesaria, μεταξύ του Τελ Αβιβ και της Χάιφα.

Στόχος ήταν μάλλον η βάση στο Glilot, που είναι τα κεντρικά της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

Στο βίντεο καταγράφεται η ώρα της επίθεσης έξω από την Χάιφα, ενώ ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-64Ε Apache προσπαθεί να κυνηγήσει ένα drone.

Όπως αναφέρει το The Times of Israel, οι προειδοποιητικές σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν στην Καισάρεια, όπου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σπίτι. Σύμφωνα με πηγές, η Χεζμπολάχ είχε ως στόχο το σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU’S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel “Al-Hadath.”

Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C

— JAKE (@JakeGagain) October 19, 2024