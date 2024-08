Μια ομάδα Βρετανών δυτών ανακάλυψε στα ανοιχτά της Σκωτίας το «σχεδόν ανέπαφο» κουφάρι ενός πολεμικού πλοίου, που πιστεύεται ότι είναι εκείνο του HMS Hawke, που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι δύτες της οργάνωσης “Lost in Waters Deep” («Χαμένοι στα βαθιά νερά») πιστεύουν ότι βρήκαν το πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο χτυπήθηκε από γερμανική τορπίλη τον Οκτώβριο του 2014.

