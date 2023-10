Προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συνομιλήσουν αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Μάλιστα, ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον Τζο Μπάιντεν κατά την άφιξή του στο Τελ Αβίβ, όπου και τον περίμενε και ένα τεθωρακισμένο όχημα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog welcome President of the United States Joe Biden upon his arrival to Israel. https://t.co/S5x2JFtwOr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2023