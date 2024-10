H αστυνομία συνέλαβε κοντά σε προεκλογική συγκεντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Κοατσέλα της Καλιφόρνια το περασμένο Σάββατο έναν 49χρονο, που έφερε όπλα.

Είχε μαζί του πλαστή δημοσιογραφική ταυτότητα. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι απέτρεψε μια τρίτη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο, ο ύποπτος, κάτοικος Λας Βέγκας ονόματι Βεμ Μίλερ, που αφέθηκε ελεύθερος τελικά, αφού προηγουμένως κατέβαλε εγγύηση 5.000 δολαρίων, δηλώνει οπαδός του Τραμπ, είπε ότι δεν σκόπευε να βλάψει τον Ρεπουμπλικανό προεδρικό υποψήφιο και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Ιανουαρίου.

Vem Miller, arrested with illegal firearms and fake VIP passes near Trump’s Coachella rally in an alleged assassination attempt, has been released on $5K bail. Interestingly, he was recently spotted near high-profile figures like Vivek, Newt Gingrich and R.F.K Jr. #BreakingNews https://t.co/8yTgKoqDy2 pic.twitter.com/R4tUpzl88G

— Evoclique (@Evoclique_) October 14, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ