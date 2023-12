Στις 7 :00 το πρωί της Παρασκευής έληξε η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες από τον στρατό του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμιστικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ, βομβαρδίζονται βόρειοι τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Eshkol στο νότιο Ισραήλ συμβούλεψε τους κατοίκους να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια καθώς υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω εκτόξευση ρουκετών.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσαν να πετούν μαχητικά και drones στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το Shebab News Agency («Πρακτορείο Ειδήσεων της Νεολαίας»), το οποίο θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρά και εκρήξεις στον τομέα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ούτε τα μέρη, ούτε το Κατάρ, που μεσολαβεί ανάμεσά τους, ανακοίνωσαν παράταση της συμφωνίας. Τυπικά η ανακωχή τερματίστηκε στις 7:00.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τις ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα, μετά από διαρκείς ήχους σειρήνων αεράμυνας στο Σντερότ και τις γύρω περιοχές.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι το βλήμα καταρρίφθηκε από στρατεύματα της αεράμυνας.

Δεν υπάρχουν αναφορές προς το παρόν για τραυματισμούς ή ζημιές από την επίθεση, η οποία σπάει σχεδόν μια εβδομάδα σχετικής ηρεμίας.

This is the first escalation by Hamas in last 07 days. IDF said that a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel, where it was intercepted by Iron Dome. #IsraelHamasWar pic.twitter.com/IMQaQvz8j2

BREAKING UPDATE: IDF says it intercepted a rocket fired from Gaza towards southern Israel. This marks the first rockets fired into Israel in a week and a breach of the ceasefire which was set to expire in an hour.

For more breaking news updates, follow us at @TheNewsTrending pic.twitter.com/Wda45M0qR5

— Hot news (@TheNewsTrending) December 1, 2023