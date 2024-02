Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερο κατέπεσε στον ωκεανό στα ανοικτά της δυτικής Νορβηγίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή αναστολή στις μεταφορές προς και από τις υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και αερίου της χώρας.

One dead, five injured in #Norway helicopter crash https://t.co/9ZIf2RZsGf pic.twitter.com/zQisWn0W1s

Το ελικόπτερο Sikorsky S-92 που διαχειριζόταν η Bristow Norway πραγματοποιούσε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χθες όταν συνέβη το δυστύχημα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Τα έξι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ομάδες διάσωσης αλλά το ένα εξ αυτών δηλώθηκε νεκρό στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

One killed and five injured after helicopter crash in Western Norwayhttps://t.co/zLcLzV6rP0

— PardaphashNews (@PardaPhashNews) February 29, 2024