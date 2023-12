Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Σερβία με αίτημα την επανάληψη των εκλογών.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι στις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, που διεξήχθησαν την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου έγιναν σοβαρές παρατυπίες, που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (25/12) βγήκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου φοιτητές, οι οποίοι διαδήλωσαν μπροστά από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια απέκλεισαν για τέσσερις ώρες κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια έξω από το δημαρχείο του Βελιγραδίου τραυματίστηκαν σοβαρά δύο αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές εντός του κτηρίου.

Μάλιστα, έγιναν 38 συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων διαδηλωτών που συμμετείχαν στα επεισόδια.

