Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ραστόφ της νότιας Ρωσίας, η οποία γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, όταν εξαπολύθηκε επίθεση «δεκάδων» drones της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βασίλι Γκόλουμπεφ.

«Εξαιτίας αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή Ραντιόναβα-Νεσβετάισκι, πήραν φωτιά δυο μετασχηματιστές σε υποσταθμό», ανέφερε ο κ. Γκόλουμπεφ, διαβεβαιώνοντας πως συστοιχίες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δεκάδες ουκρανικά UAVs.

💥💥💥Babovna in Rostov region.

A substation is on fire in the Rostov region. Residents of the village of Generalskoye (Rodionovo-Nesvetaysky district, Rostov region) reported that before the fire they heard the sound of a drone and an explosion.#Russia pic.twitter.com/G5uCs0qF4K

— Natalka (@NatalkaKyiv) July 9, 2024