Εβραίοι έποικοι πυρπόλησαν σήμερα 20 αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια επίθεσης που είχε στόχο ιδιοκτησίες Παλαιστινίων, δήλωσαν κάτοικοι, κάνοντας έφοδο στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Περίπου 10 επιτιθέμενοι, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με βόμβες μολότοφ στα χέρια, έθεσαν ως στόχο τους την περιοχή Αλ-Μπιρέχ, που βρίσκεται δίπλα στη Ραμάλα, γύρω στις 3 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πυρπολώντας αυτοκίνητα μέσα σε λίγα λεπτά, είπαν οι κάτοικοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Settler #Pogrom this morning and guess what in #Ramallah ! settlers descended upon #albireh in a harrowing display of #Terror. They set fire to homes and cars, leaving destruction in their wake.

This horrific incident in the #WestBank city of #Ramallah is not an isolated event… pic.twitter.com/IowtFQ7Cne

— Dr. Dalal IRIQAT د. دلال عريقات (@DalalIRIQAT) November 4, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ