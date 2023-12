Εξερράγη το ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Φοβούμενες μια ισχυρή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες, οι αρχές της Ισλανδίας εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους της ψαροχώρας Γκρίνταβικ.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας προειδοποίησε στον ιστότοπο του ότι «έχει ξεκινήσει μια έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ από το Χάγκαφαλ».

Η έκρηξη στον κρατήρα Sundhjuka φώτισε τον νυχτερινό ουρανό με εκτοξεύσεις μάγματος μετά από μια σειρά σεισμών που έπληξαν την περιοχή.

Είναι ορατή στις κάμερες διαδικτύου και φαίνεται να εντοπίζεται κοντά στο Hagafell, περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια του Γκρίνταβικ.

Ελικόπτερο της ακτοφυλακής απογειώθηκε για να επιβεβαιώσει την ακριβή θέση και το μέγεθος της έκρηξης.

Το ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία που άρχισε να εκρήγνυται τη Δευτέρα έστειλε συντριβάνια λάβας έως και 100 μέτρα, ενώ η λάμψη της έκρηξης ήταν ορατή μέχρι και το κέντρο της πρωτεύουσας, το Ρέικιαβικ.

