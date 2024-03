Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, είχαν “επαφές” στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

«Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά», αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η FSB προσέθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο αυτό, ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB ότι 4 φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης κατευθύνονταν στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία όταν συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί και είχαν επαφές στην ουκρανική πλευρά.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί ήδη από χθες οποιαδήποτε ανάμειξη.

Πούτιν και Λουκασένκο επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του Αλεξάντερ Λουκασένκο επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Τουλάχιστον 93 μέχρι στιγμής οι νεκροί

Ο τελευταίος απολογισμός που έδωσαν οι ρωσικές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας αναφέρει περισσότερους από 93 νεκρούς όπως αναφέρει η νεότερη πληροφόρηση, εκ των οποίων τρία παιδιά και τουλάχιστον 200 τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον 60 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. «Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί περισσότερο», είπε η επιτροπή διαχείρισης της κρίσης που έχει συσταθεί.

Τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους στοίχισε τη ζωή η τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το RIA. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την πληροφορία αυτή επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti, όλα ξεκίνησαν όταν άτομα με στολές παραλλαγής εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Crocus πριν ανοίξουν πυρ και πετάξουν “μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα που προκάλεσε φωτιά”. Πλήθος πολιτών περίμεναν έξω από αυτό το τεράστιο εκθεσιακό κέντρο καθώς επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συναυλία του ρωσικού ροκ συγκροτήματος Piknik.

Στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta, φαίνονται δύο άτομα, κουβαλώντας αυτόματα όπλα όπου πυροβολούν τους ανθρώπους εντός του κτηριακού συγκροτήματος.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Σε άλλο βίντεο, πολίτης που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε την στιγμή που ένοπλοι δράστες άνοιξαν πυρ εντός του αμφιθέατρου του δημαρχείου. Σε αυτό καταγράφεται ο πανικός που επικρατεί, με τον κόσμο να τρέχει για να καλυφθεί από τις σφαίρες, ενώ ακούγονται οι ρυπές από τα αυτόματα όπλα.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙSIS Κ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή «Μαχητές του ΙΚ «επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας», ανέφερε η τζιχαντιστική ομάδα σε έναν από τους λογαριασμούς της στο Telegram. Το κομάντο «επέστρεψε στη βάση του με ασφάλεια», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Συνελήφθησαν 11 άτομα για το μακελειό

Ο επικεφαλής της FSB ανέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στο Crocus στη Μόσχα.

«Ο διευθυντής της FSB ανέφερε στον Πούτιν για τη σύλληψη 11 ατόμων, μεταξύ τους και οι τέσσερις τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε το προεδρικό γραφείο, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό συνεργών των τρομοκρατών.

Now Putin will Take Revenge of Moscow Crocus City Hall by cleaning ISIS terrorists …✊🇷🇺 India Stand with Russia 🇮🇳🇷🇺 pic.twitter.com/8w5wCHSpmb — Sumit (@SumitHansd) March 23, 2024

«Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Νωρίτερα, ένας βουλευτής ο Αλεξάντερ Κινστάιναν ανέφερε με ανάρτησή του στο Telegram, πως δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία.

Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν πεζοί σε κοντινό δάσος, πρόσθεσε ο ίδιος βουλευτής.

«Το Renault, το οποίο οδηγούσαν οι ύποπτοι ανακαλύφθηκε τη νύχτα στην περιοχή Μπριάνσκ», είπε ο Kίνσταϊν. «Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε μετά από αίτημα των αξιωματικών επιβολής του νόμου και προσπάθησε να διαφύγει και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ακούστηκαν πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο ανατράπηκε», πρόσθεσε. Ο ένας ύποπτος συνελήφθη στο σημείο, ενώ ο άλλος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη γύρω στις 3.50 π.μ. τοπική ώρα.

Russia has released list of suspects of the deadly terrorist attack in Moscow. What is common between them? pic.twitter.com/dAzxo8udXr — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 23, 2024

«Η έρευνα για τους υπόλοιπους συνεχίζεται», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας και διαβατήρια που ανήκουν σε υπηκόους του Τατζικιστάν.