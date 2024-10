Έξι διαμερίσματα στη Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες, εξαιτίας «ασυνήθιστων βροχοπτώσεων», με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία να αναφέρει ότι σε μία περιοχή έπεσαν 630 χιλιοστά βροχής σε ένα 48ωρο.

Images d’Annonay (07) où d’importantes #inondations ont touché le centre-ville. Il est déjà tombé plus de 600 mm de pluie ces dernières 48 h dans ce département placé en vigilance rouge inondation par Météo France. https://t.co/Z135636HFU pic.twitter.com/BVJkKbuA1j



Μεταξύ των περιοχών που αφορά ο κόκκινος συναγερμός είναι η Λιόν, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, όπως και οι Κάννες, γνωστές για το κινηματογραφικό φεστιβάλ τους.

Οι αρχές έκαναν γνωστό πως έκλεισαν δρόμους, εκκένωσαν συνοικίες και ζήτησαν από κατοίκους να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο.

🚨🇫🇷🌧️ ALERTE INFO | L’Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont placés en vigilance rouge 🔴 pour un risque de crues et de pluie-inondation. Plusieurs automobilistes sont piégés. Les voies TER inondées entre Lyon et Saint-Étienne. (Météo France) pic.twitter.com/H8jqfwPwas

— Cerfia (@CerfiaFR) October 17, 2024