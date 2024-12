Η UNESCO παρουσίασε στις Κάννες το πρόγραμμά της για την προστασία από τσουνάμι, το οποίο επεκτείνεται στις ακτές της Μεσογείου, όπου εξάλλου θεωρείται πιθανό ένα παλιρροϊκό κύμα στις επόμενες δεκαετίες.

Είκοσι χρόνια μετά το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 220.000 ανθρώπους, η UNESCO διαθέτει περίπου 10 κέντρα συναγερμού σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του CENALT στα περίχωρα του Παρισιού. «Ακόμη και το ιδανικό σύστημα προειδοποίησης θα είναι άχρηστο, εάν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι να κάνουν», εξηγεί ο Μπερνάρντο Αλιάγκα, επικεφαλής του προγράμματος της UNESCO για την αντιμετώπιση τσουνάμι.

To become “Tsunami Ready” a community has to:

✅ develop a #tsunami risk reduction plan

✅ designate & map tsunami hazard zones

✅ develop outreach & public education materials

✅ publicly display tsunami information

Learn more: https://t.co/sVjizACSdQ pic.twitter.com/EEVfS89Qlg

