Ο παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (10/10) ότι κατέγραψε 28 θανάτους μετά από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο της Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού εκτός από τη καταγραφή των 28 νεκρων, περιέθαλψαν 54 τραυματίες ύστερα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού κατοχής σε σχολείο, «κοντά στα γραφεία μας στη Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του.

Ο ισραηλινός στρατός από τη πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση «ακριβείας» κατά «τρομοκρατών» σε διοικητικό κέντρο που βρισκόταν σε κτίρια που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν ως σχολείο.

«Πριν από το χτύπημα, ελήφθησαν πολλά μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων πυρομαχικών, αεροπορικής επόπτευσης και επιπλέον μυστικών πληροφοριών», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Τουλάχιστον 42.065 Παλαιστίνιοι νεκροί από την αρχή του πολέμου

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 42.065 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 97.886 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

