Περίπου 280 αστυνομικοί ερεύνησαν ιδιοκτησίες σε οκτώ γερμανικά κρατίδια, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που σχετίζονται με έρευνες σε βάρος της εξτρεμιστικής οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/11) το Γερμανικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DPA, οι ύποπτοι κατηγορούνται για σχηματισμό μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Οι «Πολίτες του Ράιχ», Reichsbürger στα γερμανικά, δεν αναγνωρίζουν το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης της Γερμανίας.

#BREAKING Around 280 officers have searched several properties in eight German states in connection with investigations into extremist “Reich Citizens,” dpa has learnt. pic.twitter.com/iGC6dXIAku

— dpa news agency (@dpa_intl) November 23, 2023

