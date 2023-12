Ως δώρο για την Ελλάδα παρουσιάζει ο βρετανικός Guardian την διπλωματική «γκάφα», όπως λέει, του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, σε σημερινό δημοσίευμά του αναφέρει πως η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, «ένας αέρας αισιοδοξίας διαπερνά το Μουσείο της Ακρόπολης και αυτός o… αέρας έρχεται από την Βρετανία».

Σε μια εβδομάδα κατά την οποία η διαμάχη για τις αρχαιότητες του 5ου αιώνα π.Χ. ξέσπασε με νέο σθένος, τα δεδομένα μιας κόντρας που κρατάει χρόνια, άλλαξαν σημαντικά. Γι’ αυτό και ο Νίκος Σταμπολίδης, κλασικός αρχαιολόγος στο επάγγελμα και τα τελευταία δύο χρόνια διευθυντής του μουσείου της Ακρόπολης, δήλωσε στον Observer: «Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι τα πράγματα προχωρούν και είναι υπέρ μας. Είμαι αισιόδοξος, πολύ αισιόδοξος».

Τους τελευταίους 24 μήνες, η προσπάθεια της Ελλάδας να επανενώσει τους θησαυρούς, που αγοράστηκαν από το Βρετανικό Μουσείο το 1816 από τον χρεοκοπημένο λόρδο Έλγιν, ο οποίος τους απέκτησε ο ίδιος υπό συνθήκες που θεωρήθηκαν στην καλύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενες- είχε ήδη εξελιχθεί με τρόπους που ούτε ο κ. Σταμπολίδης δεν θα τολμούσε να φανταστεί, επισημαίνει η Guardian.

Πρώτα ήρθε η επιστροφή από το Παλέρμο της Ιταλίας, του θραύσματος του Φάγκαν, ένας επαναπατρισμός από ένα κράτος σε ένα άλλο μέρος της μνημειώδους ζωφόρου που κάποτε κοσμούσε τον Παρθενώνα, τον εμβληματικό ναό της Ακρόπολης, που χτίστηκε προς τιμήν της θεάς Αθηνάς.

Στη συνέχεια ήρθε η «δωρεά» τριών ακόμη κομματιών από το Βατικανό: πρωτοποριακές κινήσεις στην εκστρατεία για την αποκατάσταση των θησαυρών στον τόπο όπου γεννήθηκαν. «Αλλά ήταν και κάτι άλλο», είπε ο διευθυντής. «Αυτή η μεγάλη αλλαγή στο κοινό αίσθημα στη Βρετανία που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη».

Στην Αθήνα, η κατακραυγή που ακολούθησε την αιφνίδια ακύρωση των συνομιλιών του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Έλληνα ομόλογό του θεωρείται μάννα εξ ουρανού. Για τους Έλληνες αξιωματούχους, επισημαίνεται ότι η διπλωματική «γκάφα» του Σούνακ όχι μόνο του γύρισε μπούμερανγκ, αλλά αποτέλεσε και μια άνευ προηγουμένου ευλογία για μια εκστρατεία που, εν μία νυκτί, έλαβε περισσότερη παγκόσμια δημοσιότητα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Μάλιστα το δημοσίευμα κάνει ξεχωριστή αναφορά στο διάσημο παρουσιαστή, Πιρς Μόργκαν, ο οποίος παρόλο που υποστήριζε επί μακρόν την παραμονή των γλυπτών στο Λονδίνο, κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι ήρθε η ώρα «αυτή η σπουδαία τέχνη να επανενωθεί με το φυσικό της περιβάλλον».

Το επιχείρημα του Μητσοτάκη, που προβλήθηκε σε συνέντευξη στο BBC δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Σούνακ, ότι η διατήρηση των αρχαιοτήτων χωριστά ισοδυναμεί με το να κόβεις «τη Μόνα Λίζα στη μέση», ήταν πολύ «πειστικό», παραδέχτηκε ο Μόργκαν.

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023