Την ώρα που οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) ισχυρίζονται πως «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολάχ με χτύπημά τους στη νότια Βηρυτό, το ίδιο το κίνημα εξακολουθεί να το αρνείται, υποστηρίζοντας πως επέζησε της επίθεσης.

Στόχος του εν λόγω πλήγματος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ, Μουχσίν Σουκρ, γνωστός και με το όνομα Φουάντ Σουκρ, τον οποίο το Ισραήλ θεωρεί υπεύθυνο για την επίθεση με ρουκέτα σε πόλη στο προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν το Σάββατο, η οποία σκότωσε 12 παιδιά. Οι IDF είχαν προειδοποιήσει πως θα ανταποδώσουν.

Αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», τον Φουάντ Σουκρ, «στην περιοχή της Βηρυτού», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, είπε πως ο Φουάντ Σουκρ ήταν «ο υπεύθυνος» για την επίθεση στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν το Σάββατο.

Τρεις άμαχοι – μια γυναίκα και δυο παιδιά – σκοτώθηκαν και άλλοι 74 τραυματίστηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, ο Φουάντ Σουκρ, ο οποίος διαδραματίζει «ρόλο πρώτης γραμμής στις επιχειρήσεις (…) εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο», επέζησε.

📍Beirut: This targeted building in Haret Hreik doesn’t look like a military target. It’s a residential area. #Lebanon #Haret_Hreik #Beirut pic.twitter.com/rpxz5wpLlf

— Hamza Elbuhaisi (@hamzaelbuhaisi) July 30, 2024