Reiner Fuellmich – Πολιτικός κρατούμενος στην «Δημοκρατία» της Γερμανίας, που μετασχηματίζεται βαθμιαία σε νεο-ναζιστική

Των Reiner Fuellmich και Peter Koenig

Global Research,

14 Οκτωβρίου 2024

https://www.globalresearch.ca/reiner-fuellmich-persecution-prison%e2%80%a8/5870070

Στις 13 Οκτωβρίου 2024 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απαγωγή του Reiner Fuellmich από το Μεξικό από Γερμανούς πράκτορες και την προφυλάκιση και την απομόνωσή του στα λευκά κελιά στη Γερμανία του Τέταρτου Ράιχ σε συνθήκες βασανισμού, ειδικά για κάποιον που δεν έχει διαπράξει και δεν είναι ύποπτος για εγκληματική πράξη βίας.

Σημείωμα του επιμελητή: Κλεάνθης Γρίβας

Ζούμε στην εποχή της προμελέτης και του τέλειου εγκλήματος… Χθες το δί­καζαν, σήμερα αυτό το ίδιο γίνεται νόμος… Όταν πιά το έγκλημα φοράει τη λεοντή της αθωότητας σε μια περίεργη αντιστροφή των ρόλων που συμβαίνει συχνά στον καιρό μας, η αθωότητα είναι εκείνη που πρέπει να δώ­σει εξηγήσεις.

Alber Camus

Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος

Σημείο αιχμής στην συστηματική εφαρμογή του εγκληματικού καθεστώτος φυλάκισης στην (τότε Δυτική) Γερμανία, ήταν η περίπτωση της Ουλρίκε Μάινχοφ, ηγετικού στελέχους της ομάδας Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF), κλείστηκε στα αποτρόπαια «λευκά κελιά» της απόλυτης αισθητηριακής απομονωσης, για την οποία εκδόθηκε το 1973 από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλσρούης άδεια λοβοτομής της, προκειμένου να «ομαλοποιηθεί».

Το γεγονός ότι η ενεργητική κινητοποίηση μιας μερίδας διανοουμένων και των πιο ευαίσθητων τμημάτων της κοινής γνώμης απέτρεψε τη «νόμιμη» ψυχοχειρουργική εξόντωσή της, καθόλου δεν εμπόδισε την κρατική εξουσία να την δολοφονήσει εν ψυχρώ τρία χρόνια αργότερα μέσα στα αποτρόπαια «λευκά κελιά» των φυλακών «υψίστης ασφαλείας» του Σταμχάιμ (Στουτγκάρδη, 9 Μαΐου 1976), για ν’ αποδειχθεί γι’ άλλη μια φορά ότι τα ψυχολογικά βασανιστήρια (εν προκειμένω, η φρικτή απόλυτη αισθητηριακή απομόνωση) δεν είναι παρά μια από τις «νομιμοποιημένες» μεθόδους καταστολής και εξόντωσης που αποτελούν την πρώτη και έσχατη εγγύηση της κρατικής εξουσίας.

Bλ. τη σχετική ειδησεογραφία της εποχής και το άρθρο του A. Traverso «Μετά τους αστυνομικούς ο χασάπης», εφημερίδα Corriere della Sera (αναδημοσιεύθηκε στην εφ. Θεσσαλονίκη, 17/9/1973). Γ. Βότσης, Σε μαύρο φόντο, L. Feragioli, Βία και Πολιτική, L. Feragioli, Αυταρχική Δημοκρατία και Κριτική της Πολιτικής, G. Sanguinetti, Περί της Τρομοκρατίας και του Κράτους, και Ε. Marenssin, Φράξια Κόκκινος Στρατός.

Η σημερινή δίωξη του Δρ. Reiner Fuellmich παραπέμπει συνειρμικά στις παρεμφερείς υποθέσεις (α) του Julian Assange, ιδρυτή των WikiLeaks το 2006, που το 2010 δημοσίευσε μια σειρά διαρροών από την Chelsea Manning, αναλύτρια πληροφοριών του Στρατού των ΗΠΑ, στρατιωτικά αρχεία με πλάνα από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ. Ο Julian Assange έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τις εκδόσεις και τη δημοσιογραφία. και (β) του Edward Snowden που το 2013, διοχέτευσε στον τύπο απόρρητες πληροφορίες από την NSA σχετικά με τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι Αμερικανικές και Βρετανικές κυβερνήσεις.

Κλεάνθης Γρίβας

Εισαγωγή του Peter Koenig

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, ο Δρ. Reiner Fuellmich το 2020 ίδρυσε την Ερευνητική Επιτροπή Corona (CIC) στη Γερμανία, ερευνώντας την παγκόσμια απάτη του κορωνοϊού. Σε μια εσωτερική διαμάχη του CIC, υποκινούμενη από εξωτερικές δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες, κατηγορήθηκε άδικα για υπεξαίρεση. Το CIC κατέρρευσε. Ο Δρ Fuellmich προσπάθησε να επιστρέψει στην Καλιφόρνια, όπου είχε άδεια να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου και όπου είχε επίσης ένα σπίτι.

Για ορισμένες «γραφειοκρατικές» διατυπώσεις, με τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας-ΗΠΑ, του απαγορεύτηκε «προσωρινά» η είσοδος στις ΗΠΑ. Έτσι, εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό του στο Μεξικό, όπου δημιούργησε τη Διεθνή Επιτροπή Διερεύνησης Εγκλημάτων (ICIC) και συνέχισε τη διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από την απάτη του Covid, καθώς και συναφών κοινωνικών και οικονομικών εγκλημάτων από εκείνους που υπαγόρευσαν την «τάξη βάσει κανόνων», παραβιάζοντας όλων των διεθνών, εθνικών και τοπικών νόμων.

Τον Μάρτιο του 2023, η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δρ Reiner Fuellmich. Δεδομένου ότι δεν είχε διαπράξει βίαιο έγκλημα, μια εντολή έκδοσης δεν έχει αξία εκτός της ΕΕ / των χωρών Σένγκεν.

Γι’ αυτό, η γερμανική κυβέρνηση –μέσω των μυστικών πρακτόρων της– ​​παρέσυρε τον Δρ Fuellmich σε μια γερμανική αντιπροσωπεία στο Μεξικό, απ’ όπου τον απήγαγαν στις 12 Οκτωβρίου 2023, τον μετέφεραν αμέσως στο αεροδρόμιο (μόνο με τα ρούχα που φορούσε) και τον έστειλαν με δύο Γερμανούς φρουρούς στη Φρανκφούρτη, όπου συνελήφθη αμέσως στις 13 Οκτωβρίου 2023. Και, έκτοτε, ο τον Δρ Fuellmich βρίσκεται υπό κράτηση στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Γκέτινγκεν στο Rosdorf, υπό απάνθρωπες συνθήκες,

Στη Γερμανία, το όριο της προφυλάκισης είναι 6 μήνες και σπανίως 11 μήνες. Ο Δρ Reiner Fuellmich κρατείται επί 12 μήνες στην απομόνωση, δεν μπορεί να δει και να μιλήσει με κανέναν, ούτε με τους συγκρατούμενούς του, πρέπει να περπατά μόνος κατά την καθημερινή ώρα άσκησής του στην αυλή της φυλακής και μπορεί να έχει τηλεφωνική επικοινωνία ή επισκέψεις από την οικογένειά του για όχι περισσότερο από τρεις. ώρες το μήνα.

Για κάθε εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Ράινερ ελέγχεται σωματικά, μετά του περνούν χειροπέδες, σφιχτά δεμένα στο πόδι και συνοδεύεται από δύο δεσμοφύλακες με αλεξίσφαιρα γιλέκα οπλισμένους με πολυβόλα – σαν να ήταν μαζικός δολοφόνος.

Είναι δεμένος και υφίσταται σωματικό έλεγχο, γυμνός, κάθε φορά που διακόπτει το δικαστήριο, και τον οδηγούν σε ένα απομονωμένο υπόγειο δωμάτιο του δικαστηρίου για να περιμένει.

Αυτή η βαθιά απανθρωπιστική ταπείνωση θυμίζει τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ του Χίτλερ πριν από 80 χρόνια. Θα πίστευε κανείς ότι η ανθρωπότητα έχει μάθει από τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τίποτα. Η ανθρωπότητα οδηγείται από τα ίδια απάνθρωπα τέρατα που είναι πολύ χειρότερα σήμερα.

Τότε, το Τρίτο Ράιχ περιορίστηκε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Σήμερα, η Νέα Παγκόσμια Τάξη ή Μία Παγκόσμια Τάξη –αυτή που θέλει να γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση, για την οποία η Γερμανία διαδραματίζει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο–εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, και τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ. Φαινομενικά δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής.

Αλλά όπως έχει δείξει η ιστορία επανειλημμένα, οποιοδήποτε σύστημα αυθαιρεσίας, καταπίεσης και αδικίας, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για πολεμικές θηριωδίες, για αποκρουστική απανθρωποποίηση με βασανιστήρια, για διαφθορά και για γενοκτονία χωρίς όρια, είναι καταδικασμένο να πέσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαβολική λατρεία που επιτρέπει στη Γερμανία να κρατά έναν έντιμο πολίτη σε τέτοιες φρικτές συνθήκες φυλάκισης, αποσκοπεί στο να τρομάξει και να κλείσει το στόμα οποιουδήποτε άλλου μπορεί να μιλήσει ενάντια στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και διαπράττονται ακόμη από τη γερμανική κυβέρνηση. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλες δυτικές κυβερνήσεις.

Μια αναφορά του Δρ. Reiner Fuellmich

Ο Δρ Reiner Fuellmich είναι ένας πολιτικός κρατούμενος του δυτικού κόσμου

Η περιγραφή, οι εικόνες και οι φωτογραφίες του Δρ. Reiner μιλούν από μόνες τους.

Μια αναφορά του Δρ. Reiner Fuellmich για τις συνθήκες της κράτησής του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Γκέτινγκεν στο Rosdorf, ως απάντηση στη συγγραφέα Kerstin Heusinger, Γερμανίδα ανταποκρίτρια της γαλλόφωνης διαδικτυακής έκδοσης BAM! Με αποκλειστικές φωτογραφίες από την αίθουσα του δικαστηρίου και σκίτσα.

7:00 π.μ., Δίκη του ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων και δικηγόρο Dr. Reiner Fuellmich:

«Αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα γιλέκα, και βαριά οπλισμένοι με πιστόλια και υποπολυβόλα είναι εκεί για να με χαιρετήσουν. Προσπαθούν να με πείσουν να φορέσω ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο αρνούμαι σταθερά. Στη συνέχεια, με αναγκάζουν να υπογράψω μια παραίτηση απαλλάσσοντάς τους από την ευθύνη εάν τραυματιστώ ή σκοτωθώ από πυροβολισμούς.

Ένας από τους αστυνομικούς μου κάνει σωματική έρευνα και στη συνέχεια, όπως πάντα, με αναγκάζει να γονατίσω σε ένα σκαμνί ενώ μου βάζει χειροπέδες στον αστράγαλο.

Δένει μια φαρδιά δερμάτινη ζώνη στη μέση μου και μετά μου βάζει χειροπέδες, οι οποίες στερεώνονται στη ζώνη με αλυσίδες που με τη σειρά τους ασφαλίζονται με ένα μεγάλο λουκέτο.

Οι μανσέτες στον αστράγαλο με αναγκάζουν να κάνω πολύ μικρά βήματα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι να μπω και να βγω από το όχημα μεταφοράς. Αν σκοντάψω με τις χειροπέδες, δεν θα μπορούσα να σταματήσω ή να απαλύνω την πτώση μου και πιθανότατα θα έσπαγα τους καρπούς μου.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μου είπαν ότι δεν είχαν δει ποτέ κατηγορούμενο να κρατείται προφυλακισμένος για περισσότερο από 11 μήνες για ένα απλό αδίκημα (και όχι για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατική ενέργεια), να κρατείται στην απομόνωση και, κυρίως, να μεταφέρεται στα δικαστήρια με χειροπέδες στα χέρια και στα πόδια.

Στο δικαστήριο, με πήγαν στο υπόγειο, σε ένα πλακόστρωτο κελί με ένα απλό ξύλινο παγκάκι, προς αναμονή της λήξης του διαλείμματος του δικαστηρίου. Μετά έπρεπε να περιμένω να μου περάσουν χειροπέδες και να με οδηγήσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Κάθε φορά που διακόπτονταν οι διαδικασίες, με περνούσαν ξανά χειροπέδες και με πήγαιναν πίσω στο «υπόγειο».

Κάθε φορά που επέστρεφα από το δικαστήριο στη φυλακή, με έγδυναν σε μια αίθουσα εισόδου για να υποβληθώ σε ενδελεχή σωματική έρευνα.

Παρενόχληση, ταπείνωση, τιμωρία

Ο κ. D., ο αναπληρωτής διευθυντής της φυλακής διέταξε την πλήρη απομόνωσή μου με το σκεπτικό ότι «οι νομικές μου συμβουλές προς άλλους κρατούμενους θα μπορούσαν να τους υποκινήσει σε εξέγερση».

Η φυλακή Rosdorf χωρίζεται σε δύο τμήματα: το ποινικό τμήμα (400 κρατούμενοι) και το τμήμα προσωρινής κράτησης (80 κρατούμενοι), όπου κρατούμαι από τις 13 Οκτωβρίου 2023. Οι προφυλακισμένοι κατανέμονται σε 4 επίπεδα. Όσοι θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι ή ευάλωτοι απομονώνονται στο επίπεδο Α0, όπου αυξάνεται η ασφάλεια και επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί. Με τοποθέτησαν εκεί.

Όπως και οι άλλοι κρατούμενοι στο επίπεδο Α0, απαγορεύεται αυστηρά να μιλήσω με οποιονδήποτε άλλο κρατούμενο.

Για 11 μήνες δεν είχα πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε υπολογιστή, ούτε κινητό τηλέφωνο. Επιτρέπεται μόνο να βλέπω τηλεόραση. Η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο είναι ο δικηγόρος μου και οι 3 ώρες το μήνα για επισκέψεις ή τηλεφωνήματα με την οικογένειά μου. Ναι, συνολικά 3 ώρες το μήνα.

Η απομόνωσή μου φτάνει τόσο μακριά που ακόμα και η καθημερινή μου βόλτα στην αυλή πρέπει να γίνεται μόνη μου. Αυτός ο περίπατος μιας ώρας αναστέλλεται εάν με πιάσουν να επικοινωνώ με άλλον κρατούμενο, ακόμα κι αν είναι μόνο ένα σήμα με το χέρι. Ναι, αν ανταλλάξω ένα χαιρετισμό με έναν συγκρατούμενό μου μέσα από τα κάγκελα ενός παραθύρου, ακόμα κι αν κουνήσω απλώς το κεφάλι μου – αυτός και εγώ θα τιμωρηθούμε αμέσως.

Όλα τα πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται χωρίς αιτιολογία και χωρίς δυνατότητα προσφυγής, και όλοι είναι συνένοχοι σ’ αυτό.

Η μεταχείριση των προφυλακισμένων ισοδυναμεί με βασανιστήρια.

Ο κ. D., που είναι υπεύθυνος για τους προφυλακισμένους, και εργάζεται επίσης και ως κοινωνικός λειτουργός, δεν κρύβει τις πεποιθήσεις του: πιστεύει ότι αν είσαι προφυλακισμένος είσαι ένοχος. Η αδιαφορία του για το τεκμήριο της αθωότητας είναι ο κύριος λόγος που με έβαλαν στην απομόνωση.

Ο κ. D., έχει διαπράξει σοβαρές και εκ προθέσεως παραβάσεις καθήκοντος, τις οποίες έχω δει. Οι παραβάσεις αυτές συγκαλύφθηκαν από τη διεύθυνση των φυλακών. Με δύο εξαιρέσεις, οι αξιωματικοί ασφαλείας εκτελούν τις εντολές που δέχονται χωρίς ενδοιασμούς, σαν ρομπότ.

Στις 8 Αυγούστου 2024, ζήτησα να μιλήσω με τον αναπληρωτή διευθυντή του ποινικού ιδρύματος. Την ενημέρωσα ότι προσωπικά μου αντικείμενα και έγγραφα είχαν εξαφανιστεί από το κελί μου κατά τη διάρκεια της απουσίας μου στα δικαστήρια. Τέτοιες κλοπές διερευνώνται κανονικά σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες. Οι κλοπές αυτές έγιναν εκτός των επίσημων ελέγχων, οι οποίοι και καταγράφονται.

[Δίωξη: Ο Δρ Reiner Fuellmich αναφέρεται στην περίπτωση του Kevin Redzep, μια άλλη, πρώην υπόθεση άδικης φυλάκισης ενός άνδρα για φόνο που δεν διέπραξε, και το δικαστήριο το γνώριζε]

«Η σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύεται από τις επιθέσεις σε έναν προφυλακισμένο, τον Kevin Redzep, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Μου επέτρεψε να δημοσιεύσω το όνομα και την ιστορία του. Κατάγεται από το Μαυροβούνιο και παρόλο που είναι ευφυής και μιλά πολλές γλώσσες, δεν μπορεί να γράψει ή να διαβάσει άπταιστα γερμανικά. Τοποθετήθηκε σε τμήμα όπου υπήρχαν αρκετοί βίαιοι τρόφιμοι ή κατηγορούμενοι για φόνο εκ προμελέτης. Οι συγκρατούμενοί του τον αποκαλούσαν «αθίγγανο», τον απείλησαν και ζήτησαν από τον κ. D., να τον πάει στους υψηλού κινδύνου, αλλά αυτός αρνήθηκε. Την επόμενη μέρα, ο Kevin Redzep δέχθηκε επίθεση από τρεις συγκρατούμενους κατά τη διάρκεια μιας βόλτας. Χτυπήθηκε στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι τόσο δυνατά που το ζυγωματικό οστό πάνω από το αριστερό του μάτι συνθλίβεται και η όρασή του κινδύνευε.

Στις 9 Ιουλίου 2024, ο Kevin Redzep έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πριν επιστρέψει στη φυλακή Rosdorf, πριν να αναρρώσει. Ενεπλάκη σε άλλη σωματική διαμάχη με πέντε-έξι σωφρονιστικούς υπαλλήλους που τον έριξαν στο έδαφος και τον τραυμάτισαν ξανά στο κεφάλι. Στη συνέχεια ο κ. D. διέταξε την απομόνωση του Kevin Redzep, ο οποίος ήταν ήδη σοβαρά τραυματισμένος.

Ο Kevin Redzep, ο οποίος ήθελε να μηνύσει τον κύριο D, το ποινικό ίδρυμα και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας για επίθεση, μου ζήτησε βοήθεια. Όταν ο κ. D. έμαθε ότι είχα συμβουλέψει αυτόν τον κρατούμενο και του πρότεινα δικηγόρο, ο Kevin Redzep εξαφανίστηκε. Εικάζεται ότι μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή. Από τότε, η κυρία Wörmer, η δικηγόρος μου, μάταια προσπαθεί να τον βρει, ελπίζοντας ότι είναι ακόμα ζωντανός.

Μια αχτίδα ελπίδας.

Οι προφυλακισμένοι μου δείχνουν αλληλεγγύη, παρά τις πειθαρχικές ποινές που αντιμετωπίζουν. Με ενθαρρύνουν. Μου φωνάζουν, για παράδειγμα, «Μην τα παρατάς, συνέχισε».

Ορισμένοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν διαπιστώσει την απάτη της πανδημίας και γνωρίζουν ότι η δίκη μου είναι μια συνομωσία που οργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες. Με ενημέρωσαν και μου εύχονται να είμαι καλά.

Αυτό που με βοηθά περισσότερο είναι η τεράστια υποστήριξη από το διεθνές κοινό. Παίρνω μεγάλο αριθμό επιστολών που δεν διαβάζονται πλέον από τη διοίκηση της φυλακής. Διαβάζω όλα τα γράμματα και με συγκινεί βαθιά η στοργή που δείχνουν. Προσπαθώ να ανταποκριθώ όσο καλύτερα μπορώ.

Μερικές φορές, ενώ κάθομαι στο μεταφορικό όχημα για το δικαστήριο, βλέπω τον κόσμο που με χαιρετάει,. Νιώθω την εντυπωσιακά ισχυρή σύνδεση με όλους όσους με υποστηρίζουν. Αυτή η σύνδεση είναι που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες μαζί.

Πρέπει να πηγαίνω στην ιατρική υπηρεσία δύο φορές την εβδομάδα για εξέταση γιατί αρνήθηκα να δώσω αίμα. Υποστήριξα ότι οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά οποιαδήποτε επεμβατική ιατρική πράξη, συνιστά παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας εάν ο ασθενής δεν δώσει οικειοθελώς τη συγκατάθεσή του. Ως εκ τούτου, εξετάζομαι τακτικά επειδή ένας κρατούμενος που πάσχει από φυματίωση θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει μολύνει άτομα με τα οποία είχε επαφή.

Ένας από τους γιατρούς της φυλακής εξέφρασε συμπάθεια για τη δουλειά μου. Μου είπε επίσης ότι το ιατρικό προσωπικό πιστεύει ότι η υγεία πολλών κρατουμένων είναι ασυμβίβαστη με την κράτηση. Ωστόσο, η διοίκηση της φυλακής προτιμά να αγνοήσει αυτό το γεγονός.

Αφού είδα προσωπικά τι συμβαίνει στην προφυλάκιση –την αναστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, τις δυσκολίες τους να έχουν πρόσβαση σε μια υπεράσπιση που ενδιαφέρεται πραγματικά για τη μοίρα τους– είμαι πεπεισμένος ότι οι φυλακές ωφελούν μόνο εκείνους που επωφελούνται από αυτές, με προ-δίκη είναι πιο προσοδοφόρα από την κράτηση μετά την καταδίκη.

Δεν έχω γνωρίσει κατηγορούμενο που θα τον χαρακτήριζα «κακό». Έχω συναντήσει πάρα πολλούς προφυλακισμένους που μου φαίνονται αθώοι ή που, κυρίως, χρειάζονται θεραπευτική αγωγή, όπως παραδέχτηκε ένας γιατρός της φυλακής.

Θα ήμουν υπέρ της κατάργησης των φυλακών, αν δεν χρειαζόμασταν λίγες φυλακές για λίγους κοινωνιοπαθείς, για παράδειγμα τους υπεύθυνους για την πανδημία, τους πολέμους, τις σφαγές όπως στη Γάζα και για τους διεφθαρμένους του συστήματος».

Η παραπάνω δήλωση καταγράφηκε από τον Δρ Reiner Fuellmich σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη δικηγόρο του, Katja Wörmer – Φωτογραφίες και σκίτσα: Kerstin Heusinger – Σχέδιο του κελιού του: Δρ. Reiner Fuellmich – Η αρχική γερμανική έκδοση εδώ. Η γαλλική: BAM! Νews

Η αρχική πηγή αυτού του άρθρου είναι η Παγκόσμια Έρευνα (Global Research)

Δημοσιεύσεις από τον Reiner Fuellmich και τον Peter Koenig

Ο Peter Koenig είναι γεωπολιτικός αναλυτής και πρώην Senior Economist στην Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπου εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Είναι ο συγγραφέας του Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed και συν-συγγραφέας του βιβλίου της Cynthia McKinney «When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis» (Clarity Press – 1 Νοεμβρίου 2020). Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας για την Παγκοσμιοποίηση (CRG), και Senior Fellow του Ινστιτούτου Chongyang του Πανεπιστημίου Renmin του Πεκίνου.