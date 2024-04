Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι εξαπέλυσε επίθεση με «δεκάδες» ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τον θάνατο δύο αμάχων από ισραηλινό βομβαρδισμό σπιτιού στην πόλη Χανίν του νοτίου Λιβάνου.

Scenes of Hezbollah rockets landing in the Margaliot settlement, causing a widespread power outage.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» προς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού (…) σε σπίτια αμάχων, όπως στη σφαγή της Χανίν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν γυναίκα περίπου 50 ετών και 12χρονο κορίτσι, ενώ άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Some of the damage caused by Hezbollah's rockets fired at "Margaliot" settlement.

