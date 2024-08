Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι η επίθεσή του ευρείας κλίμακας κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και ρουκετών, ως αντίποινα για τη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, «ολοκληρώθηκε για σήμερα», σημειώνοντας ότι πέτυχε τους στόχους της.

«Η στρατιωτική μας επιχείρηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκε», αναφέρει η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ «όσον αφορά την αποτρεπτική δράση που διεξήγαγε (…) και την αποτυχία της επίθεσης της αντίστασης είναι κενοί ισχυρισμοί», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε «επίθεση με μεγάλο αριθμό drones» και «320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ειδικά εναντίον «σημαντικού στρατιωτικού στόχου», χωρίς να διευκρινίσει ποιον.

Video of the drone interception over northern Israel. https://t.co/OxgjtmZm6l pic.twitter.com/sBTpc5nAy2
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση από την πλευρά του Λιβάνου από την αρχή του πολέμου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ, όπου ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 48 ώρες.

Footage from the Western Galilee shows the Iron Dome engaging a Hezbollah rocket attack from Lebanon. pic.twitter.com/AKgd9horSm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024

Η απάντηση του Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την άλλη πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους —έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ— έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Ο IDF ανέφερε επίσης ότι περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν χιλιάδες βάσεις εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, οι οποίες είχαν στόχο το βόρειο και κεντρικό Ισραήλ.

Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο.

𝐈𝐃𝐅: 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝟏𝟎𝟎 𝐈𝐀𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐳𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥𝐬, 𝐚𝐢𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧… pic.twitter.com/kGtVJXgQVk — Israel ישראל (@Israel) August 25, 2024

Ένας νεκρός σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε αυτοκίνητο και 2 τραυματίες στον Λίβανο

Ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ που είχε στόχο αυτοκίνητο στην κοινότητα Χιάμ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στην κοινότητα Χιάμ» προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, διευκρίνισε το λιβανικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει αν ο νεκρός ήταν μαχητής ή άμαχος.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων είναι Σύρος, σε “σειρά ισραηλινών επιδρομών” στον νότιο Λίβανο, διευκρίνισε το ANI.

Νετανιάχου: «Θα κάνουμε κακό σε όποιον μας κάνει»

«Το Ισραήλ κατέστρεψε χιλιάδες ρουκέτες της Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας σήμερα το πρωί στο αρχηγείο Kirya των IDF στο Τελ Αβίβ, που διεξήχθη εκτάκτως μετά την μαζική επίθεση στης ισλαμιστικής οργάνωσης από την πλευρά του Λιβάνου.

«Σήμερα το πρωί εντοπίσαμε τις προετοιμασίες της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ», είπε . «Σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του επιτελείου των IDF, δώσαμε εντολή στις IDF να δράσουν προληπτικά για να απομακρύνουν την απειλή».

«Οι IDF εργάζονται έκτοτε εντατικά για να αποτρέψουν τις απειλές», ανέφερε και πρόσθεσε: «Κατέστρεψε χιλιάδες ρουκέτες που είχαν στόχο το βόρειο τμήμα της χώρας- ματαιώνει επίσης πολλές άλλες απειλές και λειτουργεί με μεγάλη ισχύ – τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας, να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους», τόνισε, »και να συνεχίσουμε να ακολουθούμε έναν απλό κανόνα: Θα κάνουμε κακό σε όποιον μας κάνει κακό». Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τους πολίτες να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

🔴🔵🟡 PM Netanyahu speaks on Hezbollah’s latest attack on Israel, says “whoever harms us, we will harm them.” (with English subtitles) pic.twitter.com/QSRaq7loGV — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 25, 2024

Ο Νασράλα θα απευθύνει ομιλία στις 18:00

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ θα απευθύνει ομιλία σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), που θα αφορά “τις τελευταίες εξελίξεις”, διευκρίνισε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

Τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος ήταν μέρος μιας «μεγαλύτερης επίθεσης που είχε σχεδιαστεί και μπορέσαμε να αποτρέψουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής σήμερα το πρωί», σημείωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός, ανακοινώνοντας ότι διεξήγαγε προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο για να αποτρέψει μια «επίθεση ευρείας κλίμακας» της Χεζμπολάχ.