«Ντυθείτε ζεστά, κρεμάστε κουβέρτες» συμβουλεύουν τους πολίτες οι Αρχές στην αποσχισθείσα μολδαβική περιφέρεια της Υπερδνειστερίας, μιας φιλορωσικής οντότητας που αποσχίσθηκε από την υπόλοιπη Μολδαβία, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. «Δεν υπάρχει θέρμανση ούτε ζεστό νερό», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς από την Τιρασπόλ, τη μεγαλύτερη πόλη της Υπερδνειστερίας, μια εργαζόμενη της τοπικής ενεργειακής εταιρείας Tirasteploenergo>

Η οριστική διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στις χώρες της Ε.Ε. και της Ανατολικής Ευρώπης, που μέχρι εχθές προμηθεύονταν μέσω των ουκρανικών αγωγών.

Η Μολδαβία, η οποία δεν είναι στην ΕΕ, αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις, ενώ ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, προειδοποιεί ότι η διακοπή της διαμετακόμισης του αερίου μέσω της Ουκρανίας θα έχει «δραστικό» αντίκτυπο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη προετοιμαστεί για επαρκείς προμήθειες από εναλλακτικές πηγές, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν την δυνατότητα των κρατών της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης, να αντέξουν στην πιθανότητα ενός βαρύ χειμώνα, χωρίς το ρωσικό αέριο.

Σύμφωνα με το BBC, ενώ τα άμεσα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ελαφριά, ο στρατηγικός και συμβολικός αντίκτυπος για ολόκληρη την Ευρώπη είναι τεράστιος.

Η Ρωσία έχει χάσει μια σημαντική αγορά, αλλά ο πρόεδρος της, Βλαντιμίρ Πούτιν, λέει ότι οι χώρες της ΕΕ θα υποφέρουν περισσότερο.

Το ρωσικό αέριο ήταν λιγότερο από το 10% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2023, σύμφωνα με το μπλοκ . Το ποσοστό αυτό ήταν 40% το 2021.

Ωστόσο, αρκετά μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας και της Αυστρίας, συνέχισαν να εισάγουν σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Αυστρίας είπε ότι δεν προέβλεψε καμία διακοπή, καθώς είχε διαφοροποιήσει τις πηγές και είχε δημιουργήσει αποθέματα.

Η Μολδαβία – η οποία δεν είναι μέρος της ΕΕ – θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά από τη λήξη της συμφωνίας διαμετακόμισης. Παράγει μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας σε σταθμό παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτείται από ρωσικό αέριο.

Ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας, Κονσταντίν Μποροσάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει σταθερή παροχή ρεύματος, αλλά κάλεσε τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 60 ημερών στον ενεργειακό τομέα.

Η Ουγγαρία επίσης είχε διαμαρτυρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες για το γεγονός ότι η ροή θα σταματούσε την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές.

Οι περισσότερες άλλες ρωσικές διαδρομές προς την Ευρώπη είναι κλειστές, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Yamal-Europe μέσω Λευκορωσίας και του Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα. Μια εναλλακτική είναι ο αγωγός TurkStream προς την Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, αλλά η χωρητικότητά του είναι περιορισμένη.

Η Τσεχία και η Σλοβακία έχουν εξασφαλίσει διασυνδέσεις μέσω Γερμανίας, Πολωνίας και Ουγγαρίας, ενώ η Αυστρία έχει ενισχύσει τη συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ για την προμήθεια φυσικού αερίου. Ωστόσο παραμένει ερωτηματικό κατά πόσον αυτές οι εναλλακτικές οδοί θα αποδειχθούν επαρκείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε τον αντίκτυπο από τη σημερινή διακοπή των εξαγωγών ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας λέγοντας πως αναμενόταν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη γι’ αυτή.

«Η ευρωπαϊκή υποδομή αερίου είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να παράσχει μη ρωσικής προέλευσης αέριο στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη μέσω εναλλακτικών οδών», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Έχει ενισχυθεί από το 2022 με νέες δυνατότητες εισαγωγής LNG» (υγροποιημένου φυσικού αερίου), πρόσθεσε.

Πέρυσι, ο γίγαντας φυσικού αερίου Gazprom που ανήκει στο Κρεμλίνο, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία διαμετακόμισης με την ουκρανική Naftogaz το 2019, κατέγραψε ζημιά 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την πρώτη του σε περισσότερα από 20 χρόνια, λόγω των μειωμένων πωλήσεων στην Ευρώπη, ανέφερε το Reuters. Αυτό συμβαίνει παρά τις προσπάθειές της να ενισχύσει τις εξαγωγές στη νέα αγοραστή Κίνα.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τώρα την απώλεια περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τέλη διαμετακόμισης από τη Ρωσία, ενώ η Gazprom θα χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις φυσικού αερίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό αέριο, όπως η Σλοβακία και η Αυστρία, είχαν προηγουμένως κανονίσει εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού, ανέφερε το Reuters.

Η διακοπή της διαμετακόμισης του αερίου μέσω της Ουκρανίας θα έχει «δραστικό» αντίκτυπο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο εν λόγω φιλορώσος σλοβάκος ηγέτης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως ο τερματισμός της διαμετακόμισης θα κοστίσει στη Σλοβακία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε απωλεσθέντα έσοδα διαμετακόμισης και υψηλότερες δαπάνες για την εισαγωγή άλλου αερίου και έχει επίσης υποστηρίξει πως θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του αερίου και του ηλεκτρικού στην Ευρώπη.

Ο Φίτσο είχε μεταβεί στις 22 Δεκεμβρίου στη Μόσχα για να επιχειρήσει να βρει μια λύση στο πρόβλημα.

Robert Fico

1.We will stop electricity supply to UA if we don’t get gas.

2. If someone wants to organize peace negotiations in Slovakia, we will be ready and hospitable.

3. By stopping gas transit, President Zelensky will cause billions of dollars in damage to the EU, including… pic.twitter.com/FjlOgyT6Ta

— SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 28, 2024