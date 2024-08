Σκληρή κόντρα μέσω αναρτήσεων στο Χ σημειώθηκε μεταξύ Τουρκίας και του Ισραήλ, με αφορμή την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατς εναντίον του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί τον Κατς ότι «έχει κάνει συνήθεια να δημοσιεύει αναρτήσεις χαμηλού επιπέδου, γεμάτες συκοφαντίες και ψέματα, στοχοποιώντας τη χώρα μας και τον πρόεδρο μας».

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were “taken hostage by the Zionists in Israel.”

Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users… pic.twitter.com/EOgELcp2G4

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

