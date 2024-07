Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ σαρώνει το Τέξας συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα, οδηγώντας στο κλείσιμο λιμανιών διακίνησης πετρελαίου, στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και αφήνοντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τροπική καταιγίδα εξασθένισε από κυκλώνας, αφότου αφίχθη στην παράκτια πόλη Ματαγκόρντα, στο Τέξας νωρίς σήμερα το πρωί, σφυροκοπώντας τις ακτές με επικίνδυνα κύματα θύελλας και σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η καταιγίδα, που αναμένεται να εξασθενίσει περαιτέρω καθώς μετακινείται στην ενδοχώρα, δημιούργησε ένα καταστροφικό μονοπάτι περνώντας από την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και διαλύοντας κτίρια.

Στο Τέξας, ο σερίφης της κομητείας Χάρις Εντ Γκονζάλεζ ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον θάνατο ενός ανθρώπου όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα σπίτι.

We just got out of the hurricane beryl in Houston, Texas in my area we are ok but I’m just glad it came to past and it’s over with my prayers go out to the people that weren’t so lucky 19 more Hurricanes to go before the season over 💔🙁😔😣 pic.twitter.com/lZlGBeLjPT

— Kat 💕 (@Katsunigoat) July 8, 2024