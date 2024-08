Η Βραζιλία βρίσκεται πλέον «σε πόλεμο εναντίον των πυρκαγιών και της εγκληματικότητας», δήλωσε την Κυριακή, 25 Αυγούστου, η υπουργός Περιβάλλοντος της τεράστιας χώρας της Λατινικής Αμερικής, η Μαρίνα Σίλβα, καθώς έχει κηρυχθεί πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 45 πόλεις στην πολιτεία Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά).

Έπειτα από συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης με παρόντα τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, η υπουργός τόνισε πως έχουν αρχίσει να διενεργούνται έρευνες από την ομοσπονδιακή αστυνομία για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών που σαρώνουν την περιοχή αυτή τις τελευταίες ημέρες.

«Η αστυνομία θα διενεργήσει έρευνα και η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλες τις πολιτείες για την κατάσβεση των πυρκαγιών», τόνισε κατόπιν ο Λούλα μέσω «X».

