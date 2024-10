Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε απόψε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «δεν χτυπήθηκαν» από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων.

«Απευθύνω έκκληση για σύνεση και αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών και άλλων ραδιενεργών υλικών», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο γενικός διευθυντής αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Iran’s nuclear facilities have not been impacted. @IAEAorg inspectors are safe and continue their vital work. I call for prudence and restraint from actions that could jeopardize the safety & security of nuclear & other radioactive materials.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 26, 2024