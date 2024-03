Η Νίκι Χέιλι, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην εκστρατεία της για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αφήνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο μοναδικός υποψήφιος, για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και το CNN.

Η Χέιλι αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της κατά τη διάρκεια ομιλίας της σήμερα Τετάρτη (6/3) από το Τσάρλεστον, πρωτεύουσα της Νότιας Καρολίνας, της οποίας υπήρξε κυβερνήτης.

